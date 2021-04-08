Esenler’de park halindeki araç alev alev yandı

Esenler’de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, öğle saatlerinde Esenler’de meydana geldi. İddiaya göre park halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılmaz hale geldi.