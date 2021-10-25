Esenyurt’ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

Esenyurt’ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı. Bazı şahısların yaralandığı olaya müdahale eden polis ekipleriyse kavgayı güçlükle ayırdı. Saatlerce süren o anlar ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü dernek üyeleri ile arasında tartışma çıkan eli sopalı grup, dernek binasını bastı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda bazı şahıslar yaralandı. Olayla ilgili bazı şahıslar ise, gözaltına alındı. Saatlerce süren ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.