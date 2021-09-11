Esenyurt’ta düğünde atılan havai fişek çatıya düştü, çatı alev alev yandı

Esenyurt’ta düğünde atılan havai fişeğin düşmesi sonucu bir binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Atlas Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesinde atılan havai fişeklerden biri 3 katlı binanın çatısına düştü. Havai fişeğin düştüğü yerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

“Adamın ocağı, ciğeri yandı”

Yangını gören Cihat Ateş “Mahallemizde olan düğün eğlencesinde, hesap edilemeyen bir şekilde havai fişek çatıya sıçradı. Sıçramadan dolayı yangın çıktı. Tabii ki kimse böyle olmasını istemezdi, iki taraf da birbirini tanıyor. Adamın da ocağı, ciğeri yandı. Dikkatsizlik yani. Havai fişek atmak da bir suç ama kimse bilerek, kasıtlı olarak bir ocak yakmak istemez. Yaralı yoktu. Yangın erkenden fark edildi neyse ki. Havai fişekten çıktı. Çatıya fırladı böyle oldu yani” ifadelerini kullandı.