Esenyurt’ta işe giden sevgilisine dehşeti yaşattı, göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Esenyurt’ta bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını işe gittiği esnada sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan R.A. isimli kadın, yaşadığı apartmanın bodrum katına saklanan eski sevgilisi B.B.’nin saldırısına uğradı. Eski sevgilisini saçından sürükleyerek sokağa çıkaran ve darp eden gözü dönmüş şahıs, R.A.’yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre kanlar içerisinde yerde yatan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Tabureye oturtulan kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği o anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan dehşete şahit olan yaralı kadının komşusu, “Ben kızımı okula hazırladım ve dışarıda servis bekliyordum. O sırada bir şahıs geldi ve apartmanın içerisine girdi. Kızıma o adam nereye gitti diye sorduğumda ‘bodruma kata indi’ dedi. Yani adam kadın çıkana kadar orada saklanmış. Kızımı gönderdikten sonra içeriye giriyordum o sırada olayı gördüm. Adam kadını saçından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Kadının çığlık seslerini duyduk, yardım edin diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra kadının yanına gittiğimizde ise kanının göğsünden kan aktığını gördük” dedi.