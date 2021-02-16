Esenyurt’ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kameralara yansıdı

Esenyurt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta karda kayan aracın minibüse çarptığı anlar kameralara yansıdı
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Esenyurt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayan bir otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Kazanın ardından geri geri kayan minibüs güçlükle durdu. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere görüntüler dün Esenyurt’ta İnönü Mahallesi Mandıra Caddesi’nde kaydedildi. Yoğun kar yağışı sonrası cadde adeta buz pistine döndü. Karda ilerlemekte zorlanan bir otomobilin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar otomobili ittiği sırada, karşı yönden minibüsü belirdi. Durmaya çalışan otomobil sürücüsü, minibüse çarpmaktan kurtulamadı. Kaza sonrası yolcu minibüsü geri geri kaymaya başladı. Metrelerce kayan minibüs şoförü, aracı son anda durdurdu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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