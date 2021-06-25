Esenyurt’ta motor hırsızlarının pişkinliği güvenlik kameralarına yansıdı

Esenyurt’ta iki hırsız, bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızların rahat ve pişkin tavırları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kendi çabalarıyla motosikletini bulduSabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark eden motosiklet sahibi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kendi çabalarıyla aramalarına da devam eden motosiklet sahibi, aradan geçen iki günün ardından motosikletini bir sokakta buldu. Hırsızların yakalanması için ise polis ekipleri inceleme başlattı.