Esenyurt’ta yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL (İHA) – Esenyurt’ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır ve litrelerce doldurmaya bekleyen sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin mühürlenen evin altında bulanan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol imalathanesine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurmayı bekleyen sahte alkol ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, uyuşturucu madde ve kaçak sigara olduğunu tespit etti.

İmalathane olarak kullanılan ev mühürlendi

Sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan evde çalışma yapan ekipler, sahte alkolleri ve şişelerini incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Sahte alkol imalathanesiyle ilgili olarak ise bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Üretilen sahte alkoller evin altındaki tekel bayinde satılıyor

Polis ekipleri, hazırlanan alkollerin satışının yapıldığı işyerlerine belirlemek için ilk olarak İmalathane olarak kullanılan evin çevresinde çalışma yaptı. Evin altında bulunan tekel bayinde, burada üretilen sahte alkollerin şişelenerek satıldığı tespit edildi. Ekiplerin sahte alkol olayıyla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.