Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi

Arnavutköy’de, 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Ongun’u ilişkileri olduğu iddiasıyla ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 38 yıl hapse mahkum edildi. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık, “Namusumuz için yaşıyoruz” dedi.

Arnavutköy’de 3 Ocak 2020 tarihinde 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun’u ilişkileri olduğu iddiasıyla ormanlık alanda öldüren sanık İbrahim Yünkutay’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Aynur Yünkutay’ın anne ve babası ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Yünkutay’ın avukatı savunmasında, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

“Namusumuz için yaşıyoruz”

Duruşmada son sözü sorulan sanık İbrahim Yünkutay, “Psikolojim bozuktur. Bundan dolayı hastaneye sevk edilmeyi ve oradan çıkacak rapora göre karar verilmesini talep ediyorum. Namusumuz için yaşıyoruz. Keşke böyle olmasaydı” ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise beyanında, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yünkutay’ı Aynur Yünkutay’ı ‘kasten öldürme’ ve Murat Olgun’u ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan toplamda 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yünkutay’ın eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olgun’un ilişkileri olduğu gerekçesiyle 3 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana götürdüğü ve silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedilmişti. İddianamede, sanık Yünkutay’ın cinayetin ardından Yunanistan’a kaçtığı, daha sonra Türkiye’ye döndüğü ve bu kez Muhittin Çiçek’i silahla vurarak yaraladığı belirtilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yünkutay’ın ‘haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek’ ve ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından 36 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.