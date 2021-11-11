Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde yaşayan A.S.’nin (47) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Alihocalar Mahallesi’nde bulunan evine, jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüphelinin odasında ve bahçesinde zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar, 6 adet kenevir ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.S., Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.