Evlerine girdikleri kişileri döverek gasp eden Afgan uyruklu çete üyeleri tutuklandı

İstanbul’da silahla girdikleri evlerde ellerini bağladıkları yabancı uyruklu kişileri döverek gasp eden Afganistan uyruklu 9 şüpheli tutuklandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla evlere girerek ellerini bağladıkları yabancı kişileri döverek gasp eden çetenin dört gasp olayına karıştıklarını belirleyerek, önceki gün ve dün bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. İki ayrı adrese baskın düzenleyen polis, Afganistan uyruklu İ.H. (18), R.İ. (18), F.A. (16), A.S. (20), A.Ş. (21), M.T. (21), A.Ş. (20), N.M. (19) ve S.Ş. (16) isimli 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Yaşları 16 ila 21 arasında değişen 9 kişilik Afgan çete üyelerinin yine Afganistan uyruklu kişilerin ilçede oturduğu evlere silahla girerek, mağdurların ellerini bağladıktan sonra darp ederek gasp ettikleri öğrenilmişti. Bugün ‘yağma’ ve ‘gasp’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.