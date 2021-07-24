Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu’nda vagonlardan birinde bulunan klimalardan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.
Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu’nda vagonlardan birinde bulunan klimalardan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.