Eyüpsultan’da temel atma törenine katılan Başkan İmamoğlu protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı. Protestocu grup İmamoğlu’nun konvoyundaki araçlara vururken, yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı.Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Başkan İmamoğlu alandan ayrılırken iddiaya göre proje alanında kaldığı belirtilen parkın yıkılmasını istemeyen vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu’nun konvoyundaki araçlara vuran vatandaşları polisler uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada yaşanan arbedede bir kadın yaralandı. Ekiplerin vatandaşları araçların çevresinden uzaklaştırmasının ardından İmamoğlu alandan ayrıldı. Vatandaşların İmamoğlu’na tepki göstererek konvoydaki araçlara vurduğu anlar ise kameraya yansıdı.