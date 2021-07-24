Eyüpsultan’daki metroda hareketli dakikalar

Eyüpsultan’da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu’nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, metro seferleri geçici olarak durduruldu.
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul’dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir” denildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.