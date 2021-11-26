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Fabrikada yangın: Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Fabrikada yangın: Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangında 1 işçi yaralandı.

Yangın, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangında kısa sürede tesisin tamamını dumanlar kapladı. İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumanlardan etkilenen işçilere olay yerinde müdahalede bulunuldu. Bir işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

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