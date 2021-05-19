Kripto para borsası Thodex’e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer’in abisi tutuklu şüpheli Güven Özer’in eşi firari şüpheli Zuhal Özer yakalandı. Şüphelinin Aydın’da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.Öte yandan, soruşturma kapsamında Zuhal Özer’in yakalanmasıyla birlikte tek firari şüpheli Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer kaldı.
Faruk Fatih Özer’in yengesi yakalandı
Thodex soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer yakalandı.