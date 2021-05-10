Fatih’te drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih’te drone destekli tam kapanma denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edilirken, trafikteki sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarayburnu’nda uygulama noktası kuruldu. Uygulamada drone destekli tam kapanma denetimi yapıldı. Trafikteki kurallara uymayan sürücüler drone ile tespit edildi. Uygulama noktasına çekilen sürücülerin tam kapanmadan muaf olduklarını belirten izin belgeleri kontrol edildi. Trafik, asayiş ve sokağa çıkma kısıtlaması yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Drone ile yapılan denetimde ekipler tarafından durdurulan İsa Keleş, “İzin belgemiz var. Biz zaten Kültür Bakanlığı’nın işlerini yapıyoruz. Valilik tarafından verilen izin belgemiz var. Bir sorunumuz yok. Drone ile denetimleri gayet yerinde ve mantıklı buluyorum. Tam kapanmaya yönelik fazlasıyla ihlal var” dedi.