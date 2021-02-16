Fatih’te feci kaza kamerada

İstanbul Fatih’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hızla gelen otomobilin Atatürk Bulvarı Caddesi’nden Aksaray istikametine doğru giderken bir anda refüje çarptığı görüldü. Otomobil çarpmanın şiddeti ile metrelerce havalanarak tarihi su kemerine çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ve bir arkadaşı yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü ile arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.