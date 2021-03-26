Fatih’te Hintli iş adamı suikast girişiminde ağır yaralandı

Fatih’te, kimliği belirsiz iki kişi Hintli iş adamına suikast girişiminde bulundu. Hintli adamı ofisinde susturucu silahla vuran şahıslar, kaçarak kayıplara karıştı. İş adamının hastanede tedavisi sürüyor.
Yan ofislerdekilerin olayı duymasıyla şüpheliler kaçarak uzaklaşmaya başladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Racn’ı ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.