Fatih’te iki metruk bina alev alev yandı

Fatih Yedikule’de, yana yana bulunan iki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki binanın alevler içinde kaldığını gören mahalleli panik yaşarken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda; ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.
Öte yandan, bazı vatandaşların çatılara çıkarak yangını seyrettiği görüldü. İki binanın alevler içinde kaldığı dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.