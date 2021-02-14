Fatih’te iki restorana korona virüs denetimi

Fatih’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, yemek servisi yapıldığı tespit edilen iki restoranda bulunan 6 şahsa toplam 10 bin 538 lira idari para cezası kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda Fatih Cankurtaran Mahallesi’nde dün saat 20.10 sıralarında iki restoranda yemek servisi yapıldığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde her iki iş yerinde de yemek servisi yapılan 4’ü turist olmak üzere toplamda 8 şahıs bulunduğu ve şahısların sosyal mesafe ile izolasyon kurallarını ihlal eder şekilde oturduğu görüldü. Konu ile ilgili olarak 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında iş yeri sahibi 2 şahsa iş yerini açarak iş yerinde yemek servisi yapmaktan, yemek yediği tespit edilen 4 şahsa ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 10 bin 538 lira idari para cezası işlemi uygulandı.