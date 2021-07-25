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Fatih’te otelde yangın paniği

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Fatih’te 4 katlı bir otelin deposunda elektrik kontağından çıkan yangında biri çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih’te otelde yangın paniği
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Fatih’te 4 katlı bir otelin deposunda elektrik kontağından çıkan yangında biri çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocapaşa Mahallesi Serdar Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir otelin depo kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında binanın 4. katında bulunan biri çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Otelde çıkan yangın yaşanan panik ve 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
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