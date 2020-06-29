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Fatih’te tarihi eser operasyonu

Fatih’te bir antika dükkanına baskın düzenleyen polis ekipleri, farklı arkeolojik dönemlere ait ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait sikke ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih’te tarihi eser operasyonu

Fatih’te bir antika dükkanına baskın düzenleyen polis ekipleri, farklı arkeolojik dönemlere ait ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait sikke ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü Fatih’te bir antikacı dükkanına operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler, 50 adet farklı dönemlere ait ok ucu ile 50 adet Grek ve Roma dönemlerine ait sikke ele geçirdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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