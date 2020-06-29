Fatih’te tarihi eser operasyonu

Fatih’te bir antika dükkanına baskın düzenleyen polis ekipleri, farklı arkeolojik dönemlere ait ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait sikke ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran günü Fatih’te bir antikacı dükkanına operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ekipler, 50 adet farklı dönemlere ait ok ucu ile 50 adet Grek ve Roma dönemlerine ait sikke ele geçirdi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.