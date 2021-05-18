Fatih’te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı

Fatih Laleli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna devrilen kamyon uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Kamyon kasasından savrulan tekstil malzemeleri kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Fatih’te tramvay yoluna devrilen kamyon kaldırıldı
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Fatih Laleli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna devrilen kamyon uzun süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Kamyon kasasından savrulan tekstil malzemeleri kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Gece saatlerinde Fatih Laleli Ordu Caddesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyon 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı.

Kamyon kasasından etrafa savrulan tekstil malzemeleri de kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kaldırılan kamyon çekici ile götürüldü.
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