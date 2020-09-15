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Fatih’te yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

FATİH’TE DÜN YAŞANAN SİLAHLI SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. CADDE ORTASINDA YAŞANAN OLAYDA VURULARAK YERE DÜŞEN KİŞİ, SİLAHINI ÇIKARTARAK SALDIRGANA ATEŞ EDİYOR. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇIŞIYOR.

Fatih’te yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Fatih’te dün yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cadde ortasında yaşanan olayda vurularak yere düşen kişi, silahını çıkartarak saldırgana ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçışıyor.

Fevzipaşa Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralanmış, çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi olmuştu.

Fatih’in en işlek caddesinde güpegündüz yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak yere düşüyor. Belinden silahını çıkarak yaralı şahıs, saldırgana ateş açmaya başlıyor. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da panikle sağa sola kaçışıyor.

Olay sonrası saldırganın eşkalini tespit eden polisin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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