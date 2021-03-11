‘Feminist Gece Yürüyüşü’ soruşturmasında adli kontrol talebi

‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde atılan sloganlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 13’ü yurtdışına çıkış, 4’ü ise yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüşü’nde slogan atan gruba ilişkin, 18 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 13’ü ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yurtdışına çıkış, 4’ü ise aynı suçtan yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli ise imza şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.