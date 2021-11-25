banner4556

FETÖ mensubu eski emniyet müdürü tutuklandı

banner4336

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken Hudut Kartalları tarafından yakalanarak gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

FETÖ mensubu eski emniyet müdürü tutuklandı
banner3909
banner4558

Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken Hudut Kartalları tarafından yakalanarak gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Hudut Kartalları tarafından yakalanan eski emniyet şube müdürü A.Ç.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, Edirne Adliyesi’ne getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Görme engeller için ATM’de sesli menü hizmeti
Görme engeller için ATM’de sesli menü hizmeti
  1. EKONOMİ

banner4389

banner4321

banner3841