FETÖ’nün hücre yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlene operasyonda, örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerinde 7 şüpheli yüklü miktarda paralarla yakalandı. Ayrıca aynı hücre evlerinde aranmaları bulunmayan ancak terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında, bu sabah harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda FETÖ’ye ait hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri belirlenen 9 şüpheliyi belirledi.

Farklı soruşturmalar kapsamında haklarında aranma kararı bulunan ve örgüt üyeleri arasında ‘gaybubet’ koduyla adlandırılan hücre evlerine yapılan baskınlarda, 9 kişiden 7’si yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda 10 hücre evi ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 394 bin 745 TL, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro para ve 1 adet ’F’ serisi 1 dolar para ile örgütün Pensilvanya’da bulunan elebaşına ait yasaklı kitaplar, örgüte ait yayın organı tarafından dağıtılan örgüt elebaşına ait “sohbet kasetleri”, bin 500 lira değerinde market hediye kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sırasında şüpheli şahıslar ile aynı evde olduğu görülen, aranmaları bulunmayan ancak terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yakalanan toplam 9 şüpheli, gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.