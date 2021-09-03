Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18’i yaka

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18’i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18’i yaka
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18’i yakalandı.

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