Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.