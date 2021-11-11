Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanıklara dolandırdıkları kadar para cezası

Gazeteci Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol’un dolandırılmasına ilişkin mahkeme 3 sanığı, 4 yıl hapis ve 412 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Dolandırdıkları miktara eşdeğer para cezasına çarptırılan sanıkların tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol’u 10 bin dolar ve 320 bin TL dolandıran 3 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli ile sanıkların avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Halil Beyret duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Polis tanık olarak ifade verdi

Duruşmada tanık olarak ifade veren polis memuru İ.Ç., olay günü kendilerine Taha Akyol’u dolandıracaklarının bilgisinin geldiğini ve buna engel olmak üzere önce bankayla irtibat kurduklarını, bildiği kısmın yalnızca bu olduğunu ifade etti. Tanık memur, bankayı kendilerinin aramasının ardından hesabın bloke edildiğini belirtti.

Sanık duruşmada itirafta bulundu

Duruşmada itirafta bulunmak istediğini söyleyerek savunma yapan tutuklu sanık Halil Beyret, "Bu işi ben, Engin ve Ersin beraber yaptık. Ben bu olayı İbrahim Ural adlı şahısla, kendisinin aracılığıyla yaptım. Kendisi Şanlıurfa cezaevinde tutukludur. Onunla yaptığımız tek iş bu. İşi bana İbrahim verdi, bana akıl veren İbrahim Ural’dır’’ dedi.

Mahkemede savunma yapan diğer tutuklu sanıklar, pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini ve beraatlarını talep ettiler.

Mütalaada sanıkların 17 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’dan 10 bin dolar ve 320 bin 360 lira temin etmeleri gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar, mağdur Taha Akyol’a yönelik eylemlerinin ise teşebbüs aşamasında kalması ve zararın hazırlık aşamasında giderilmesi dolayısıyla ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 2 yıl 3’er aydan 7 yıl 6’şar aya kadar olmak üzere toplamda 5 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme, etkin pişmanlığı dikkate alarak cezada indirime gitti

Mahkeme heyeti, sanıklara mağdur Ahmet Ertuğrul Akyol’a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası ile 72 bin gün karşılığı 1 milyon 440 bin lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarını ve suça konu olan miktarın soruşturma aşamasında mağdura ödenmesini gerekçesiyle cezalarında indirim uygulayarak 3’er yıl 4’er ay hapis ile 20 bin gün karşılığı 400 biner lira adli para cezası ödemelerine hükmetti.

Heyet, sanıkları mağdur Taha Akyol’a karşı ise işledikleri suçun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası ile 12 bin 500’er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuklu sanıkları tutuklulukta geçirdikleri süre ve aldıkları ceza miktarı nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye ederken, ayrıca sanık Halil Beyret’in ifadelerinde geçen İbrahim Ural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol müşteki olarak yer almıştı. İddianamede, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, 16 Eylül 2020’de müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol ile buluşan şahsın sanık Engin Kaya olduğu, diğer sanık Ersin Deli’nin Engin Kaya’yı takip ettiği, Engin Kaya’nın elinde beyaz bir poşetle yürüdüğü ve beraber hareket ederek kamera açısından çıktıklarının tespit edildiği açıklanmıştı. 17 Eylül tarihli canlı teşhis tutanağına göre müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol’un, Engin Kaya isimli şahsı kesin olarak teşhis ettiği ve sanıklardan Halil Beyret’in üzerinde bulunan bin 865 TL’nin ise şüpheli Engin’in üzerinde çıkan paralarla birbirlerinin devamı olacak şekilde seri numaralara sahip olduğu belirtilmişti. Sanıkların suçu kabul etmeyerek olayla herhangi bir ilgilerinin olmadığını söylediklerinin anlatıldığı iddianamede sanıklardan ele geçirilen 10 bin dolar ile 247 bin 400 TL’nin müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol’a teslim edildiği kaydedilmişti.

İddianamede 13 Kasım tarihinde ise müşteki Akyol’un hesabına 73 bin TL’nin de yatırıldığına ilişkin makbuzu sanık tarafının sunduğu ve müşteki Akyol’un avukatının aynı gün verdiği dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiği belirtilmişti. İddianamede sanıkların ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediklerinin anlaşıldığı aktarılmıştı. Suçu teşekkül halinde işleyen şüphelilerin 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Suç zararının iadesi ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiği de kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası talep edilmişti.