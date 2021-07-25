Gaziosmanpaşa’da otomobil karşıya geçen yayalara çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hatalı sollama yapan otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı.
Kaza yapan araç sürücüsüne linç girişimi
Sollama yaparak önündeki aracı geçen ve 3 kişiye çarpan araç sürücüsü Batuhan K.’yi çevredeki vatandaşlar linç etmeye çalıştı. Öfkeli kalabalığı çevredeki diğer vatandaşlar sakinleştirdi.Kazayı gören mahalle sakini Cebrail Akıcı, “Araba süratli bir şekilde caddeden girdi. Önünde bir araba vardı. Sol geçti. Gaza yüklendi. Gaza yüklendiği an, yolda kenarda yürüyen 3 kişiye birlikte çarptı. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Öbür kişileri de yana fırlattı. Sürücüye hiçbir şey yapmadılar. Sadece abisi bir iki tane tokat attı. Ondan sonra sürücüyü koruma altına aldılar. Yaralıların durumu ağır. Bir tanesi beyin kanaması, iç kanama geçirebilir. Bir kişi daha vardı. O kaçtı” dedi.