Gaziosmanpaşa’da otomobilleri kundaklayan şüpheli kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa’da terör örgütü yanlısı bir kişi, park halindeki 2 otomobile benzin dökerek ateşe verdi. Kundakçının, araçları yaktığı anlara kameralara saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesinde park halinde bulunan iki araç, 20 Temmuz tarihinde saat 02.40 sıralarında 1 şüpheli tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Araçlar kısa sürede alev topuna dönerken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kundakçının eşkalini belirledi. Kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Yunus C. (24), gerçekleştirdiği eylemden bir gün sonra emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı emniyette sorguya alındı. Suçunu itiraf eden Yunus C.’nin, terör örgü üyesi olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından 23 Temmuz’da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer taraftan kundaklama olayı çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.