Gece kulübü çıkışında kurşun yağdıran şüpheli serbest bırakıldı

Beylikdüzü’nde gece kulübü çıkışında kurşun yağdıran 17 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı.

Beylikdüzü’nde 27 Temmuz günü saat 00.45 sıralarında bir gece kulübü çıkışında 17 yaşındaki A.A.B. kurşun yağdırmış ve olayda 1 kişi yaralanırken, bir iş yeri ve ikamet isabet almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece kulübü ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.A.B., Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.