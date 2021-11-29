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Gemlik’te deniz taştı, sahil sular altında kaldı

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar Marmara Denizi’ni taşırdı. Sahil boyundaki araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı.

Gemlik’te deniz taştı, sahil sular altında kaldı
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar Marmara Denizi’ni taşırdı. Sahil boyundaki araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı.

Bursa ve çevresinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar gece Gemlik ilçesini vurdu. Saat 22.30 sıralarında hava muhalefeti nedeniyle deniz kabarınca sahil boyunu su bastı. Polis ekipleri park etmiş araçların plakalarını anons ederek sürücülerin araçları ilçe merkezine almalarını istedi. Küçük Kumla Mahallesi’nde elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallenin elektriği kesildi. Köyde bir binanın çatısı uçarken, ilçe merkezinde de çok sayıda binanın çatısında zarar meydana geldi. Birçok yerde tabelalar yerinden söküldü. İlçe genelinde AFAD, BUSKİ, itfaiye, UEDAŞ ve polis ekipleri teyakkuza geçti.

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