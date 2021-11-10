Genç kadını samuray kılıcıyla öldüren şüpheliye tutuklama talebi

Ataşehir’de mimar Başak Cengiz ’i takip edip samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Olay, Ataşehir’de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara’dan 1 aylık eğitim için İstanbul’a gelen mimar Başak Cengiz’i(28) yolda yürüdüğü sırada takip ederek, çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. gözaltına alınmıştı.
Tutuklama talebi
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli Göktuğ B., “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki sorgu işlemlerinin başlaması bekleniyor.