Genç kıza ısrarlı teklifin sonu, hapis cezası oldu

İstanbul Sancaktepe’de otobüsün geçip geçmediğini sorduğu genç kadını aracına davet eden ve evine kadar aracı ile takip eden şahsa 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Olay, 7 Aralık 2019 günü İstanbul Sancaktepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıktıktan sonra evine gitmek isteyen Sedef Ö. (26) adlı genç kadın, yol kenarında taksi beklemeye başladı. Bu sırada Sedef Ö.’nün yanına yaklaşan Ahmet O. (37) adlı şahıs, genç kadına 14A numaralı otobüsün bulundukları alandan geçip geçmediği sordu. Bilmediği söyleyen Sedef Ö.’nün yanından uzaklaşan Ahmet O. Bir süre sonra kendi aracına binerek yeniden genç kadının yanına geldi. Gideceği yere bırakabileceğini söyleyerek ısrarla kendi aracına binmesini söyleyen Ahmet O.’nun teklifini kabul etmeyen Sedef Ö. ise durdurduğu taksiye binerek korku içinde evine doğru yola çıktı.

Taksiyle evine gitmeye çalışan Sedef Ö., Ahmet O.’nun aracı ile kendisini takip ettiğini fark edince paniğe kapılarak oturduğu sitenin güvenliğini aradı. Güvenliğe durum hakkında bilgi veren Sedef Ö., şahsın siteye girişinin engellenmesi için güvenlikten yardım istedi. Evine gittikten sonra sakinleşen Sedef Ö., polis merkezine giderek Ahmet O. hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın ardından İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Ahmet O.’ya ‘Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozmak’ suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasını erteledi.

Olayla ilgili konuşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Huzur ve sükûn içinde yaşama, kişilerin iç huzuru ve hürriyeti bakımından önem arz eden hususlardan biridir. Aslında suçların birçoğunun geniş anlamda kişilerin huzur ve sükûnunu korumaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Türk Ceza Kanunu Madde 123’te düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ise huzur ve sükûnu doğrudan bozmaya yönelen fiillere karşı kişilerin korunması için ihdas edilmiştir. Böylece ısrarla telefon edilmesi, ısrarla gürültü yapılması, ısrarla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması gibi huzur ve sükünu bozan suçlarda ceza hukuku yaptırımları uygulanabilecektir. Bir kimse, istemediği halde telefon edilerek özel alanına girilmesinin hukuka aykırı bir davranış olacağı şüphesizdir” dedi.