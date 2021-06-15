Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısında ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda, çelik para kasaları içerisine gizlenmiş piyasa değeri 30 milyon TL olan 304 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında İstanbulda yapılan çalışmalar derinleştirilerek Erenköy Gümrük sahasında, benzer yöntemlerle Türkiye’ye getirilen 2 adet çelik kasa olduğu saptandı. Bunun üzerine elde edilen bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbulda görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince çelik kasalar x-ray cihazı ve dedektör köpek kontrolüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı. 2 çelik para kasalarında gizli bölmelere saklanmış 200 kilo Afyon sakızı cinsi ele geçirildi.Habur ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Müdürlüklerinin operasyonu sonucu çelik kasaların gizli bölmelerinde Türkiye’ye getirilen piyasa değeri 30 milyon TL olan 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.