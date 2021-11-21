banner4556

’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı

banner4336

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ile bir adamı yakalandı.

’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamı yakalandı
banner3909
banner4558

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ile bir adamı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Gece vakti silahla birden fazla kişi ile yağma” suçundan hakkında arama kararı bulunan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve bir adamına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Güniz Akkuş ile adamı Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akkuş ve Yavuz daha sonra adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da çalıntı plakalı araçla iki iş...
İstanbul’da çalıntı plakalı araçla iki iş...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841