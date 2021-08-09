Haramidere E-5’te araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan araç yoldan geçen bir araca da çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken vatandaşlar üst geçitten adeta tribün kurup olan biteni izledi.
Yaşanan kaza anını anlatan bir vatandaş, “Yanyola doğru geçtim ben hanımefendi bu direğe çarptı takla attı. Sol şeritten geçen araca vurdu” dedi.
Vatandaş üst geçitte tribün oluşturduYaşanan kaza sonrası yol ortasında yaralı halde Pekmez çifti yardım bekledi. Yardımına sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaş yetişti. Bu sırada Metrobüs üst geçidinde ise vatandaşların resmen tribün oluşturup olan biteni izlemesi dikkat çekti.