banner4227
banner4308

Harbiye’den Taksim’e çıkmak isteyen gruba müdahale

Harbiye’den Taksim’e çıkmak isteyen 20 kişilik bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Harbiye’den Taksim’e çıkmak isteyen gruba müdahale
banner3909

Harbiye’den Taksim’e çıkmak isteyen 20 kişilik bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ara sokaklarda toplanan bazı göstericiler Taksim Meydanı’na çıkmaya çalıştı. Harbiye’de toplanan yaklaşık 20 kişi, Divan Kavşağı’na gelerek polis noktasını geçmek istedi. Dağılmayan göstericilere polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan eylemciler, polis merkezine götürüldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841