Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri, Heybeliada’da çıkan orman yangınına helikopter, uçak ve çak sayıda itfaiye aracıyla müdahale etti. 5-6 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

İstanbul Heybeliada’da saat 17.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına ilk olarak İBB İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri tarafından müdahale edildi. Büyükada İtfaiye ekipleri ile Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonlarından ekipler çıkarma gemileri ile bölgeye geçerek yangına müdahale çalışmalarına başladı. 1 çıkarma gemisi, 17 araç ve 51 personelle söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekibi ile Harp Okulu da 5 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, 19.45 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Pakdemirli ve Vali Yerlikaya, Heybeliada’ya gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45’te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.