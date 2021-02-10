Heybeliada’da yangın çıkaran sanık hakkında yakalama kararı

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında en az 10 yıl hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, adresi tespit edilemeyen sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınına ilişkin hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açılan Sedat Demir(27)’in yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Sedat Demir katılmazken, 2 kişi tanık olarak salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın savunmasının alınması amacıyla adresinde bulunan mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesi için talimat yazıldığını ancak sanığın mahkemede hazır olmadığının anlaşıldığını tutanağa geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

“Elinde bidona benzettiği bir cisim vardı”

Duruşmada dinlenen tanık Tolga S., “Çam Limanı Plajı’nda çalışıyorum. Yangının çıktığını fark edip o tarafa doğru baktığımda yangının olduğu yerden aşağı doğru kırmızı şapkalı koyu renkli şortlu bir şahsın hızlı adımlarla uzaklaştığını gördüm. Elinde kırmızı renkli bir cisim olduğunu gördüm. Bunun da bir bidon olduğunu düşündüğüm için o şekilde ifade verdim. Sonra biz yangını söndürme telaşına düştüğümüz için sanığın ne yaptığını fark edemedim. Sanık acele eder tarzda hızlı adımlarla hareket ediyordu. Elindekinin bidon olup olmadığı konusunda çok kesin emin değilim” dedi.

“Hızlı adımlarla telaşlı bir şekilde uzaklaşıyordu”

Diğer tanık Eren E. ise, sanığı daha önceden hiç görmediğini söyleyerek “Yangın yerinden dumanlar çıktığını fark edince o tarafa doğru baktım. Bu sırada sanığın yangın yerinden aşağı doğru hızlı adımlarla telaşlı bir şekilde geldiğini gördüm. Ancak daha sonra nereye gittiğini bilmiyorum, yangının telaşına düşmüştük. Elinde bidon şeklinde bir cisim vardı. Ancak bidon olup olmadığı konusunda emin değilim” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Sedat A.’nın zorla getirilmesine karar verdi. Suçtan zarar görme ihtimaline karşılık Orman Genel Müdürlüğü’nün davaya katılan olarak kabulüne hükmedildi. Tüm aramalara rağmen bulunmayan ve adresi tespit edilemeyen sanık Sedat Demir hakkında ifadesinin alınması için yakalama emri düzenlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın başladığı, bu yangından yaklaşık yarım saat önce de ormanlık alana 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatıldı.

Çam Limanı Plajı’nda çalışan şahısların orman yangınının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bir bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahıs gördüklerini söylemeleri üzerine eşkale uyan Sedat Demir’in kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Demir’in ifadesinde, gezmek için Heybeliada’ya geldiğini, ormana yakın bir yerde metruk bir binada yangın çıktığını duyduğunu, çıkan yangını uzaktan fark ettiğini, olayla bir alakasının olmadığını söylediği anlatıldı.

Çıkan yangında toplam 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı bilgisine yer verildi. Yangının çıkış bölgesinden toplanan şişeler ve ağaç kabukları ile şüphelinin ellerinden kuru pamuk ile alınmış svap numunelerinde aseton kalıntılarının belirlendiği belirtildi.

Sedat Demir’in “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.