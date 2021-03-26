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Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hap

Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti.

Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hap
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Hrant Dink davasında mahkeme, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek’i “tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘Resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ve Resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yil 6 ay hapse mahkum etti.
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