Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde gö
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
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