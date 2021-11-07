Husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayarak kayıplara karıştı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli olduğu akrabasını silahla vurarak yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayarak kayıplara karıştı
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde husumetli olduğu akrabasını silahla vurarak yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ö.T. ile akrabası B.G. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Ö.T. belinden çıkardığı silahla B.G.’yi bacağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken şüpheli kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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