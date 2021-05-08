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Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

Silivri’de D-100 karayolunda kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı
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Silivri’de D-100 karayolunda kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Silivri’de D-100 karayolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kavşakta ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, ticari taksiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 15:26
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