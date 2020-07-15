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İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısında silahlı yaralama

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ OTOPARKI KARŞISINDA BULUNAN TEKEL DÜKKANINA MOTOSİKLET İLE GELEN KASKLI İKİ ŞAHIS, İÇERİDE BULUNAN MÜŞTERİYİ BACAĞINDAN SİLAH İLE YARALAYIP KAÇTI. YARALI MÜŞTERİ AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI. KAÇAN İKİ ŞAHIS HER YERDE ARANIYOR.

İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısında silahlı yaralama

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki tekel bayiine gelen 2 kişi içerideki müşteriyi silahla bacağından vurup kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiine motosikletle gelen kasklı iki şahıs içeriye girdi. İçeriye giren kasklı kişiler, dükkanda bulunan Kenan O. isimli şahsı silahla bacağından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, sokağa inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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