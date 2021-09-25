İstanbul Boğazı’nda korkutan 2 kaza

İstanbul Boğazı’nda, sabah saatlerinde 2 kaza meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Diğer açıklamada ise “VOLZHSKIY-40 isimli gemi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz kaptanımız eşliğinde, KURTARMA-11 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir” denildi.