İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı