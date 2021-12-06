banner4556

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

banner4336

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
banner3909
banner4558

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20’si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Bizim Kızlar”dan bu hafta mağlubiyet geldi
“Bizim Kızlar”dan bu hafta mağlubiyet geldi
  1. BİLECİK

banner4391

banner4321

banner3841