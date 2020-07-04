İstanbul Havalima’nın cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere alana getirilen toplam 5 bin 400 adet cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. Operasyonun devamında İstanbul’da izinsiz üretim yapan 3 ayrı adrese baskın yapan ekipler, piyasa değerinin 2 milyon 750 bin TL olan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürün daha ele geçirildi.
Operasyon kapsamında; yurt dışına çıkarılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve ürünlerin üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu anlaşıldı. İstanbul’da bulunan 3 ayrı adreste sonlandırılan, başarılı operasyon neticesinde; yakalanan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuya ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.